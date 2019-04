Aantal wegvoertuigen blijft stijgen

Op 1 januari 2019 stonden er 1,8 procent meer voertuigen geregistreerd dan begin 2018. Het aantal trekkers voor oplegger en bestelauto’s nam naar verhouding het afgelopen jaar het meeste toe. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over het motorvoertuigenpark.

Het Nederlandse bedrijfsmotorvoertuigenpark is in één jaar tijd met ruim 3 procent gegroeid naar 1,1 miljoen voertuigen op 1 januari 2019. Hiervan vormen bestelauto’s met ruim 900 duizend voertuigen de grootste groep (81 procent). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal bestelauto’s, net als het jaar daarvoor, met 3,6 procent toe.

Van alle bedrijfsmotorvoertuigen groeide het aantal trekkers voor oplegger het laatste jaar het hardst, namelijk met 4 procent naar ruim 80 duizend. Trekkers voor oplegger vormen, na de bestelauto’s, binnen het bedrijfsmotorvoertuigenpark de grootste groep bedrijfsmotorvoertuigen.

8,5 miljoen personenauto’s

Begin 2019 bestond twee derde van de Nederlandse wegvoertuigen uit personenauto’s. In totaal waren er op 1 januari ruim 8,5 miljoen personenauto’s, 1,9 procent meer dan een jaar eerder. Van deze personenauto’s was 88 procent eigendom van een particulier. Het aantal auto’s van particulieren nam met 1,5 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het aantal auto’s op naam van bedrijven met 4,4 procent toenam.

De helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder had een auto op naam staan. De meeste autobezitters (88 procent) hadden één personenauto, de rest bezat er twee of meer.

Grijs meest populaire kleur personenauto’s

Een derde van alle personenauto’s is grijs, de meest voorkomende kleur. Na grijs volgen zwart en blauw. In 2003 warenauto’s nog relatief het vaakst blauw, gevolgd door grijs en rood. De kleuren rood en groen komen steeds minder voor. Het aandeel groene auto’s liep tussen 2003 en 2019 terug van 14 naar 4 procent, het aandeel rode auto’s van 19 naar 7 procent.

Zowel bij personenauto’s van particulieren als bij auto’s op naam van bedrijven zijn grijs en zwart de meest voorkomende kleuren. Op de derde plaats staat bij particulieren blauw en bij auto’s op naam van bedrijven wit. Van de personenauto’s op naam van bedrijven is 20 procent wit, bij auto’s van particulieren is dat 9 procent.

Motorfiets gemiddeld oudste wegvoertuig

Van de wegvoertuigen had de motorfiets begin dit jaar de hoogste leeftijd, gemiddeld 21 jaar. Dat is twee keer zo oud als de gemiddelde leeftijd van personenauto’s. Trekkers voor oplegger waren met 6 jaar gemiddeld het jongste. Alle voertuigsoorten waren begin 2019 gemiddeld ouder dan 10 jaar geleden. Zo steeg de gemiddelde leeftijd van personenauto’s van 9 jaar begin 2009 naar 11 jaar begin dit jaar.