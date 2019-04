Man en vrouw in rode badjas hebben last van vrachtwagen en mishandelen chauffeur

Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

De chauffeur stond rond 22.45 uur met zijn op de Lovense Kanaaldijk. Een vrouw kwam rond die tijd in haar rode badjas verhaal bij hem halen. Zij gaf aan last te hebben van het geluid van de koeling van de wagen en verdween vervolgens. Niet veel later was de vrouw weer terug, alleen dit keer samen met een man. Deze man, eveneens gekleed in een rode badjas, zou de chauffeur vervolgens hebben bedreigd met een mes. Hiernaast spoot deze man vermoedelijk pepperspray in het gezicht van het slachtoffer, waarop er een brandende en stekende pijn ontstond. Vervolgens liep het tweetal weg. Het slachtoffer belde vervolgens de politie

Onderzoek

De vrachtwagenchauffeur werd door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Agenten hielden direct in de nabije omgeving een buurtonderzoek. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Heeft u iets gezien?

De politie zoekt de man en de vrouw die bij het incident betrokken waren. Beiden zijn vermoedelijk tussen de 40-55 jaar oud. De man had grijs haar, de vrouw grijs/blond haar tot op de schouders. Bent u getuige geweest van deze bedreiging en mishandeling of heeft u meer informatie over de daders? Bel dan met de politie via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.