EOD maakt explosief in Zeist onschadelijk

In Zeist is dinsdagochtend bij café Nieuw Zeist een op een granaat lijkend explosief gevonden.

De explosievenopruimingsdiens (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt. Het café ligt aan de Egelinglaan midden in het centrum.

Rond 08.30 uur werd de bom bij het café aangetroffen. Of de bom in het café lag of voor de deur is nog onduidelijk. De politie wil daar nog niets over kwijt. Men vermoedt dat iemand de bom doelbewust heeft achtergelaten. Dit meldt RTV Utrecht.

In2017 heeft de burgemeester café Nieuw Zeist tijdelijk laten sluiten, nadat er drugs en een stroomstootwapen waren gevonden.