Man (18) ernstig gewond na steekpartij Rotterdam-Hillegersberg

Ambulance

'Een ambulance bracht hem met spoed naar het ziekenhuis. Het incident gebeurde dinsdagmiddag rond 14.45 uur buiten op de Bergse Dorpsstraat in Rotterdam-Hillegersberg', aldus de politie.

Tweetal gevlucht

Mogelijk ging er een ruzie vooraf. In ieder geval renden twee personen weg. De politie zoekt deze twee en stelt een groot onderzoek in naar het steekincident. De twee verdachten vluchtten in de richting van de Argonautenweg of stapten in de tram richting de Straatweg.