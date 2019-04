Dode in water Wilnis

In het water langs de Amstelkade in Wilnis is woensdagmorgen het levenloze lichaam van een persoon aangetroffen. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 08.00 uur werd het lichaam aangetroffen en werd de omgeving afgezet door de politie. Forensische onderzoekers zijn op de vindplaats een onderzoek gestart. De identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen is niet bekend.

De vindplaats is vlak bij Mijdrecht waar een schietpartij heeft plaatsgevonden waarbij een vrouw om het leven is gekomen. Tegenover RTV Utrecht zegt de politie dat men nog niets kon zeggen of het gevonden lichaam met de schietpartij in Mijdrecht te maken heeft.