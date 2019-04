10 jaar gevangenisstraf voor doodsteken 18-jarige man in Almere

Een 23-jarige man uit Almere is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een plaatsgenoot. Op 20 februari 2018 heeft de man het slachtoffer meerdere keren met een mes gestoken in een woning aan de Dichterhof in Almere. Het slachtoffer overleed een dag later.

Verweerd

De verdachte ging naar woning van het slachtoffer om met hem te praten. Uit WhatsApp-berichten blijkt dat de twee de avond ervoor ruzie hadden en dat het slachtoffer de verdachte uit zijn woning gezet had. Daar stak de 23-jarige man het slachtoffer meerdere keren met een mes. Als de politie in de woning komt zijn ambulancemedewerkers bezig met het reanimeren van de man. Ook de verdachte is in de woning aanwezig. Uit onderzoek naar het letsel blijkt dat het 18-jarige slachtoffer zich heeft verweerd tegen de aanval.

Geen zelfmoord, maar doodslag

De verdachte verklaart dat de man zelfmoord heeft gepleegd. De rechtbank volgt dit niet. De plaatsen in het lichaam waar de steekwonden zijn toegebracht zijn geen logische plaatsen waar iemand zichzelf zou steken die de intentie heeft om zelfmoord te plegen. Daarnaast vindt de verklaring van de verdachte geen steun in het dossier en wordt zelfs op meerdere punten weerlegd. Net als de officier van justitie is de rechtbank van mening dat er sprake is van doodslag, en niet van moord. Er was geen sprake van voorbedachte rade.

Lange, onvoorwaardelijke, gevangenisstraf

De verdachte heeft het slachtoffer nodeloos en op een afschuwelijke manier uit het leven weggerukt. Het slachtoffer is zwaar gewond geraakt en heeft zoveel bloed verloren dat hij feitelijk is leeggebloed. De vader van het slachtoffer heeft op zitting spreekrecht uitgeoefend. Ook namens de moeder is gesproken. Hieruit blijkt dat het leed en het verdriet bij ouders om het verlies van hun oudste zoon en de overige nabestaanden immens is. De rechtbank is van oordeel dat alleen een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.