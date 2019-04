Motorrijder (27) na aanrijding Nieuwe Hemweg overleden

De 27-jarige motorrijder uit Koog aan de Zaan, die vorige week dinsdag 26 maart betrokken was bij een ongeval op de Nieuwe Hemweg, is afgelopen woensdag aan zijn verwondingen overleden. Dit meldt de politie donderdag.

Reanimatie

Het ongeval vond plaats rond 05.30 uur. Bij de aanrijding, ter hoogte van Methaanweg, was een bestelauto betrokken. De politiemensen die als eerste ter plaatse kwamen hebben de motorrijder gereanimeerd. Hij is daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is gisteren, woensdag 3 april, aan zijn verwondingen overleden.

Bestuurder bestelauto verhoord

De 51-jarige bestuurder van de bestelauto uit Schagen is na de aanrijding aangehouden en ’s middags na verhoor heengezonden. De aanhouding is een standaard procedure bij ernstige ongevallen. Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) onderzoekt deze aanrijding.