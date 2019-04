Meer huishoudens binnen twee jaar verhuisd

In 2018 gaf 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan in de voorgaande twee jaar te zijn verhuisd, zo’n 1,1 miljoen huishoudens. Dat is meer dan in 2012 en 2015, toen zo’n 13 procent rapporteerde te zijn verhuisd. Ook de groep huishoudens met een verhuiswens nam toe: van 24 procent in 2012 naar 33 procent in 2015, om in 2018 uit te komen op 34 procent. Dit meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2018, een driejaarlijkse enquête onder ruim 60 duizend Nederlanders.

Het aantal huishoudens dat vanuit een koopwoning verhuisde steeg het sterkst: van 200 duizend in de twee jaren voorafgaand aan 2015 naar 380 duizend in de twee jaren voorafgaand aan 2018. Het aantal doorstromers vanuit een huurwoning nam in dezelfde periode toe van ruim 400 duizend naar bijna 470 duizend huishoudens. Het aantal starters op de woningmarkt steeg met 60 duizend huishoudens.

Meer jongeren binnen twee jaar verhuisd

Onder jonge huishoudens was de toename in verhuizingen het grootst. In 2018 waren in de twee voorafgaande jaren 560 duizend huishoudens tussen de 18 en 35 jaar verhuisd, tegen 480 duizend in 2015. Alhoewel bij huishoudens van deze leeftijd het percentage starters op de woningmarkt het grootst is en deze groep ook is toegenomen, zit de groei in het aantal verhuizingen hier vooral bij de doorstromers vanuit een huurwoning. Relatief steeg het aantal verhuizingen in deze periode het hardst bij de 65- tot 75-jarigen: van 37 duizend naar 66 duizend. Ook bij de andere leeftijdsgroepen was er een toename in het aantal verhuisbewegingen.

Percentage verhuizingen grootst in Groningen

Het percentage huishoudens dat in de voorgaande twee jaar is verhuisd was het grootst in de COROP-gebieden Overig Groningen en Noord-Friesland: 19 procent van de huishoudens die daar in 2018 woonden waren in de voorgaande twee jaar verhuisd. De groep verhuizers was het kleinst in Zuidwest-Friesland (10 procent), Delfzijl en omgeving en Noord-Drenthe (beiden 11 procent).