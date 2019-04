Omstreden Cornelius Haga Lyceum krijgt er 135 nieuwe leerlingen bij

Volgens directeur-bestuurder Söner Atasoy gaat het om 130 leerlingen die zijn school als voorkeur hadden opgegeven. In vijf gevallen was het Cornelius Haga Lyceum de tweede keus. Dit meldt de lokale omroept AT5 donderdag. De school verwacht van minstens 15 leerlingen nog dat ze zich zullen aanmelden. In dezelfde periode vorig jaar lag het aantal leerlingen op 80, zo laat Atasoy weten. Tegen de lokale omroep zegt hij: 'Daarna is er nog zo'n veertig procent meer bijgekomen, dus dat verwachten we nu ook.' Blijkbaar heeft het nieuws dat de school volgens de AIVD en NCTV banden zou hebben met een terroristische organisatie geen invloed op de aanwas van nieuwe leerlingen.

Eerder al liet Atasoy in een interview met AT5 weten dat hij actief leerlingen van andere scholen wil gaan 'wegtrekken'. Ook zei hij daarin dat de school 130 tot 150 nieuwe aanmeldingen zou hebben ontvangen na alle ontstane commotie.

De school had al een aanvraag voor uitbreiding lopen, maar die aanvraag werd door de gemeente 'on hold gezet, vanwege de berichten die naar buiten kwamen over bestuurders die banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Ook zouden leerlingen op de school salafistisch getinte lessen krijgen. Atasoy ontkent de aantijgingen. Onderwijswethouder Marjolein Moorman wil pas over extra huisvesting praten als het bestuur is opgestapt en er een deugdelijk interim-bestuur zit, zo weet de Telegraaf.