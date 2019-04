Celstraffen voor nepoverval op koerier en voorbereiden plofkraak

Nepoverval en voorbereiden plofkraak

Zij hebben een overval op een koerier in scène gezet en de spullen weggenomen. Twee van de drie verdachten zijn daarnaast veroordeeld voor het voorbereiden van een plofkraak. De 21-jarige hoofdverdachte is ook veroordeeld voor bedreiging.

Doorzoekingen

Op 27 februari 2018 wordt een overval gepleegd op een koerier van Mikropakket op de Van Rensselaerlaan in Utrecht. De 19-jarige koerier reed die week voor het eerst alleen op de bestelbus. Uit de bus werden 54 pakketten overgeladen in een Audi die klaar stond. Volgens een getuige gebeurde dit zonder enige zichtbare spanning. Uit onderzoek blijkt dat enkele maanden daarvoor de koerier geappt heeft met de 21-jarige verdachte.

Vuurwapens en munitie

In dat gesprek stemde hij in met het voorstel om hem te overvallen. De politie verrichtte meerdere doorzoekingen in het onderzoek naar de overval. In garageboxen die gebruikt werden door de 21-jarige verdachte en een, eveneens, 19-jarige medeverdachte zijn de gestolen spullen van Mikropakket en goederen die bestemd waren om een plofkraak mee te plegen gevonden. Ook zijn er (automatische)vuurwapens en munitie gevonden.

Gevoelens van onrust en onveiligheid

De drie mannen hebben zich schuldig gemaakt aan verduistering van de goederen uit de bestelbus. Dit levert niet alleen schade en overlast op voor de direct betrokkenen, maar ook gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving. De rechtbank rekent het twee van de drie verdachten ook zwaar aan dat ze goederen in bezit hadden die bestemd waren voor het plegen van een plofkraak. Vuurwapenbezit leidt daarnaast niet zelden tot het (ondeskundig) gebruik ervan, met alle ernstige gevolgen van dien. De rechtbank is van oordeel dat alleen een forse gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de feiten die gepleegd zijn.

Straffen

De hoofdverdachte, de kennelijke initiator van de ‘overval’ is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De koerier is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze man was naar het oordeel van de rechtbank niet betrokken bij de voorbereiding voor het plegen van een plofkraak. De derde verdachte, ook een 19-jarige man, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.