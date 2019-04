Plofkraak in Groningen

Rond 04.45 uur werd men in de omgeving van het winkelcentrum aan de Kajuit opgeschrikt door een harde knal. Met nog onbekend materiaal werd de geldautomaat naast de supermarkt opgeblazen. Hierna gingen er twee daders op een scooter vandoor.

De politie zette de omgeving van het winkelcentrum af en ontruimde twee woningen. Het is nog niet duidelijk of de daders geld hebben buitgemaakt.

Vanmorgen om 4.45 uur is er een plofkraak geweest bij een winkelcentrum aan de #Kajuit in #Groningen. Zoals het nu lijkt zijn er geen personen gewond geraakt. Er is veel schade ontstaan en het gebied rondom het winkelcentrum is afgezet. Het onderzoek is op dit moment gaande.