Zussen veroordeelde misbruiker Nepal vervolgd voor beïnvloeding rechtsgang

De officier van justitie van het Landelijk Parket die het onderzoek leidt naar een inmiddels in Nepal wegens misbruik veroordeelde man, heeft besloten familieleden van de man in Nederland voor de rechter te brengen. De twee worden verdacht van beïnvloeding van het proces in Nepal en Nederland. De zitting is voor later dit jaar voorzien bij de rechtbank in Zwolle.

De twee familieleden zijn zussen van de in Nepal veroordeelde man. De vrouwen zouden naar Nepal zijn geweest om daar met geld het slachtoffer en zijn familie te overtuigen verklaringen in te trekken. De twee zouden bovendien hebben geprobeerd in Nederland bewijsmateriaal achter te houden. De twee zijn 78 en 79 jaar oud.

Beïnvloeding rechtszaak

Het is de eerste keer dat in Nederland mensen voor de rechter moeten komen voor beïnvloeding in een kindersekstoerismezaak. De beïnvloeding heeft een ondermijnend effect op de bestrijding van kindermisbruik, want verdachten/daders zouden hun straf daardoor kunnen ontlopen. De officier heeft nu tot vervolging besloten omdat er sterke aanwijzingen zijn dat deze twee familieleden bewust meerdere keren hebben geprobeerd de rechtsgang te beïnvloeden.

Kindersekstoerisme

Het Landelijk Parket onderzoekt zaken van online misbruik of misbruik in het buitenland waarbij Nederlandse daders of slachtoffers betrokken zijn. Dat kan zijn het al dan niet op afstand online misbruik of de vervaardiging van kinderpornografie, maar ook zogenoemd kindersekstoerisme: zaken waarbij mensen doelbewust naar andere landen afreizen om kinderen te misbruiken. De bescherming van kinderen, ook in het buitenland, staat hierbij voorop. Het afgelopen jaar alleen al zijn mede dankzij onderzoeken die gezamenlijk met buitenlandse opsporingsdiensten werden gedaan, acht Nederlandse mannen veroordeeld tot zware straffen, waaronder de oplegging van een levenslange straf. De man die in Nepal werd veroordeeld en wiens zussen nu terechtstaan, kreeg 7 jaar cel. Die zaak loopt nog in hoger beroep.