Gewonden bij steekpartij in Haarlem

Een ruzie is mogelijk de aanleiding van een steekpartij op de Orionweg in Haarlem waar zaterdagmiddag twee personen gewond zijn geraakt.

Eén van de slachtoffers wou in een auto weg rijden, maar kwam niet ver. Onder het bloed heeft de man aangebeld bij een woning, waarna de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Ook het personeel van een traumahelikopter werd ingezet.

Aanhouding

De politie is een onderzoek gestart in de normaal zo rustige straat. Er is door de politie een man aangehouden. Zowel het slachtoffer, als de aangehouden man zijn verdachten.