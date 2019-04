Op de vlucht na achtervolging

De agenten verloren de auto ter hoogte van Urmond uit het oog. Op de A76 ter hoogte van Geleen, troffen ze het voertuig weer aan. Daar bleek het voertuig van de weg geraakt en tegen een boom beland. De bestuurder is na het eenzijdige ongeval op de vlucht geslagen. De politie is op naar hem op zoek. In die zoektocht is burgernet ingezet, evenals een politiehelikopter en speurhond.