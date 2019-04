Verdwijning Jelle Leemans in Opsporing Verzocht

Jelle bezocht vaak Nederland vanwege zijn mogelijke betrokkenheid in de drugshandel. Op dit moment doet de recherche onderzoek om erachter te komen wie er verantwoordelijk is, of zijn, voor zijn dood en waar zijn lichaam is achtergelaten. De kans is zeer reëel dat hij hier in Nederland om het leven is gebracht en dat zijn lichaam ook hier in Nederland is verborgen.

Uitzending en herhaling

Opsporing Verzocht is dinsdag 9 april om 20:35 uur te zien op NPO1. De uitzending wordt de volgende dag herhaald rond 12:00 uur op NPO2.