Jongetje (3) aangereden in Vlissingen

In de Duijvendrechtstraat in Vlissingen is maandagmiddag rond 17.30 uur een 3-jarig jongetje uit Vlissingen door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij in aanraking was gekomen met een personenauto.

Vermoedelijk stak het jongetje zonder te kijken de straat over, tussen auto’s door, en kon een aanrijding niet meer voorkomen worden door een 37-jarige Vlissinger die in zijn auto door de straat reed. Direct zijn hulpdiensten gewaarschuwd door omstanders. Ook werd een traumahelikopter gewaarschuwd, maar die werd afgemeld toen bleek dat het jongetje door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd kon worden. Daar moest hij een nachtje blijven ter observatie. Over zijn toestand is niets bekend.

Onderzoek

Agenten hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Van de bestuurder van de auto is een blaastest afgenomen. De man bleek niet te hebben gedronken. Ook werd een speekseltest van hem afgenomen. Uit die test bleek dat de man sporen van THC in zijn speeksel had zitten. Op het politiebureau is bloed van de man afgenomen door een arts. Dit wordt opgestuurd naar het NFI. Dat instituut gaat onderzoeken in hoeverre de man (nog) onder invloed was van THC. Hij heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau en kreeg een rijverbod van 24 uur. Door de agenten wordt proces-verbaal opgemaakt.