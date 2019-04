Docent die 'Volkert waar ben je?' op Facebook zette mag blijven

De docent plaatste zijn opmerking als reactie onder een bericht op Facebook over de verkiezingsoverwinning voor Forum voor Democratie. Nadat de universiteit op 21 maart op de opmerking gewezen werd, heeft de universiteit afstand genomen van de opmerking en de docent op non-actief gesteld, totdat een oordeel gevormd zou zijn.

Oordeel

Het oordeel is dat de docent door het plaatsen van deze opmerking op Facebook over de schreef is gegaan. De Universiteit Utrecht heeft de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Medewerkers hebben – net als alle Nederlanders – het recht om hun mening te uiten, zeker ook als privépersoon op sociale media. Het betreft hier echter een in het publieke domein, op internet, geuite verwijzing naar de moord op Pim Fortuyn in de context van een verkiezingsoverwinning. De Universiteit Utrecht vindt dat de docent had kunnen weten dat zijn opmerking als bedreiging gelezen kan worden, zeer kwetsend is, en schadelijk voor de universiteit zou zijn.

Overweging

Bij het bepalen van een disciplinaire maatregel is in overweging genomen dat de docent in het gesprek geloofwaardig heeft gemaakt dat hij zijn opmerking niet letterlijk bedoeld heeft. Op de vraag van een andere Facebook-gebruiker of hij achter zijn opmerking stond, heeft hij op 21 maart in de ochtend teruggeschreven dat dit ‘natuurlijk niet’ zo is. Ook heeft hij later die dag op zijn eigen Facebookpagina zijn excuses aangeboden. Die Facebookpagina is gedeactiveerd, nadat hij expliciete doodsbedreigingen kreeg. Het Openbaar Ministerie heeft gemeld dat de ‘voorlopige inschatting’ is dat tegen de docent geen vervolging wordt ingesteld.

Proeftijd

In de optelsom vindt de universiteit voorwaardelijk strafontslag een proportionele maatregel. Dit gaat verder dan een berisping en houdt in dat strafontslag wordt opgelegd, maar nog niet wordt uitgevoerd. De medewerker krijgt dus nog een nieuwe kans. Er geldt een proeftijd van twee jaar.

De universiteit vindt het belangrijk transparant te zijn over de besluitvorming en het oordeel in deze zaak. De medewerker heeft hiervoor toestemming gegeven. De universiteit hecht er ook aan te melden dat niet alleen de opmerking van de docent schokkend was, maar dat dit ook geldt voor de toon van een aantal van de reacties die erop volgden.