Brand Laapersheide mogelijk als gevolg van afsteken vuurwerk

De grote brand die maandagavond 8 april woedde op de Laapersheide in Hilversum en ruim 6 hectare heide verwoestte, is mogelijk het gevolg van brandstichting'', zo laat de politie dinsdag weten. De politie is daarom een onderzoek gestart en zoekt getuigen.