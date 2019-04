Motorrijder zwaargewond, auto over de kop na aanrijding

Op de 's-Gravelandseweg in Schiedam is dinsdagavond een motorrijder zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto.

Ziekenhuis

De auto sloeg na de botsing over de kop. De politie, een ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen met spoed ter plaatse. De motorrijder is na de eerste hulp op straat overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was ruim afgesloten voor de hulpverlening. Het verkeer kon vanaf Plein 1940-1945 niet richting de A20.