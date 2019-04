Twee verdachten aangehouden voor zware mishandeling

De politie hield dinsdag 9 april twee verdachten aan van een zware mishandeling op maandag 8 april aan de Prins Hendrikkade in Katwijk.

De mishandeling vond maandagavond rond 20.30 uur plaats aan de Prins Hendrikkade. Een persoon raakte door de mishandeling flink gewond en werd vervolgens in het water aan de Prins Hendrikkade gegooid. Een andere man die samen met het slachtoffer was moest het eveneens ontgelden en werd in het water gegooid. Een van de twee slachtoffers kon niet zwemmen en kon nog maar net op de kant geholpen worden door zijn gewonde vriend.

Aanhouding

De politie startte direct een onderzoek naar deze zware mishandeling waarbij er met meerdere is gesproken.

Door het onderzoek kreeg de politie twee verdachten in beeld. De verdachten, twee mannen van 39 en 50 jaar oud uit Katwijk, zijn dinsdag 9 april aan het eind van de dag aangehouden. Zij worden op het politiebureau verhoord.