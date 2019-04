Twee rijstroken dicht bij ongeval op snelweg bij Boxtel

Woensdagmiddag is op de snelweg A2 van Vught naar Boxtel een ongeval gebeurd met een auto en een vrachtauto. Een auto botste vermoedelijk achter op een vrachtauto en vervolgens tegen de vangrail.

Gewond

Of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn is niet bekend, wel staan er meerdere voertuigen op de vluchtstrook stil. Momenteel zijn twee rijstroken richting het zuiden dicht. Een bergingsbedrijf zal het beschadigde voertuig afvoeren. De bestuurder van deze auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.