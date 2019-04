Belgische afvaldumper ramt auto boswachter bij heterdaad

Een boswachter heeft woensdagavond laat een 52-jarige man uit het Belgische Poppel op heterdaad aangehouden nadat hij afval had gedumpt in het bosgebied van Gorp en Roovert bij Goirle. Dit meldt de politie donderdag.

Sloophout

De Belg werd rond 23.00 uur op de Burgemeester van Gorpstraat op heterdaad betrapt door een boswachter toen hij sloophout aan het dumpen was. De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie en ramde daarbij ook de auto van de boswachter.

Botsing

In en rondom de natuurgebieden in het politiedistrict Hart van Brabant is de afgelopen weken regelmatig bouwafval gedumpt. Boswachter en politieagenten surveilleren daar daarom extra. Woensdagavond betrapte een boswachter een dumper op heterdaad. De man probeerde er met zijn auto met aanhanger vandoor te gaan, maar dat werd door de boswachter voorkomen. Hierdoor ontstond een lichte aanrijding tussen beide voertuigen.

Verzet

De 52-jarige man, verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Hij probeerde daarbij de wapenstok van de boswachter af te pakken. De ‘BOA’ was genoodzaakt om snel de assistentie van de politie in te roepen en zijn hond in te zetten. De boswachter liep tijdens de schermutseling onder meer een dikke lip en een bloedneus op. De verdachte werd uiteindelijk overmeesterd. Hij is vanwege een hondenbeet eerst in het ziekenhuis behandeld en daarna ingesloten in het cellencomplex. De politie onderzoekt of hij verantwoordelijk is voor eerdere dumpingen in het natuurgebied.