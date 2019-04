Auto botst op stilstaande autoambulance bedrijventerrein Boxtel

Op de Schouwrooij op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel is donderdagochtend een personenauto op een stilstaande autoambulance gebotst. Het ongeval gebeurde rond 10.15 uur.

Nek- en rugletsel

De bestuurder is met nek- en rugletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk zag de bestuurder de stilstaande autoambulance over het hoofd. De weg was enige tijd gestremd voor het doorgaande verkeer. Ook de politie assisteerde bij het ongeval.