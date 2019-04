Tweetal bedreigt man met vuurwapen

Twee mannen uit Almere en Amsterdam zijn woensdagmiddag 10 april 2019 aangehouden op verdenking van afpersing en bedreiging met een vuurwapen. De mannen 28 en 23 jaar oud zitten nog vast voor verhoor. Een doorgeladen vuurwapen is in beslag genomen.

Rond 17.35 uur krijgt de politie een melding dat een 58-jarige man met een vuurwapen is bedreigd op Kruitberg. De daders eisen geld. Het slachtoffer kan zich onttrekken aan de situatie en ziet dat ze wegrijden met een auto. Agenten signaleren kort daarna deze auto en houden de bestuurder en passagier aan. In een tas in de auto treffen de agenten een doorgeladen vuurwapen aan.

De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder de bedreiging en afpersing heeft plaatsgevonden.