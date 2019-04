Gewonde bij aanrijding in Boxtel

Op de kruising van de Bosscheweg met de op- en afrit van de snelweg A2 bij Boxtel-Noord is donderdagmiddag een ongeval gebeurd met twee voertuigen. Een van de voertuigen belandde bij het ongeval op zijn kop en beide auto’s raakte zwaar beschadigd.

Vermoedelijk is de aanrijding ontstaan omdat de verkeerslichten niet functioneerden. Volgens getuigen werken deze al de gehele dag niet. Een vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een ouder echtpaar uit het andere voertuig mocht na een controle ter plaatse met familie mee naar huis. Verkeersregelaars gaan het verkeer regelen overnemen van de politie totdat een bergingsbedrijf de voertuigen heeft afgevoerd.