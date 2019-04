Speciale bus voor overlastgevende asielzoekers wekt veel verontwaardiging

Voor de overlastgevende asielzoekrs die met buslijn 73 van en naar Emmen reizen wordt een speciale bus in het leven geroepen.

Deze speciale bus zal rijden tussen Emmen en Ter Apel, zo heeft vervoersbedrijf Qbuzz in samenspraak met staatssecretaris Harbers besloten. Dit schrijft de Telegraaf donderdag. Buschauffeurs klagen al langer over de problemen met asielzoekers, die tijdens hun rit in de bus schreeuwen, niet betalen en passagiers bedreigen.

Het privilege van de speciale bus heeft op social media tot veel verontwaardigde reacties geleid. De asielzoekers moeten ook voor de speciale bus betalen. Maar niettemin vinden veel mensen de asielbus de omgekeerde wereld. PVV-Kamerlid Roy van Aalst: 'Dit asieltuig mag niet worden beloond voor deze agressie met een eigen pendeldienst. Ze moeten keihard worden aangepakt.'

Reacties op Twitter:

Irma Vlasblom@3Ladylamp: Het is de omgedraaide wereld. Als asielzoekers zich niet kunnen gedragen in de bus, gaan ze maar lopen !

AadDroog; Als een "hardnekkige groep overlastgevende asielzoekers" verantwoordelijk zijn voor een reeks intimidaties en bedreigingen in de bus. Dan moet daar tegen opgetreden worden. En niet door beloning m.b.t. een eigen busvervoer.