Dodelijk eenzijdig verkeersongeval

De man reed even voor 23.00 uur over de Merkelbeekerstraat in de richting van de rotonde met de Kennedylaan toen hij door nog onbekende oorzaak ten val kwam. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis van Maastricht overgebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Verkeersongevallen Analyse heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht.