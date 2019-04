Man die handgranaat op terras gooide aangehouden

In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 april werd in Zeist een ruit van het terras van een café aan de Egelinglaan vernield en werd er een handgranaat op het terras gegooid. Rechercheonderzoek leidde naar een 52-jarige Amsterdammer die vandaag in Zeist is aangehouden. Dit meldt de politie vrijdag.