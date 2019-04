Mogelijke plofkrakers aangehouden in weiland bij Duiven

Vrijdagavond heeft de politie in een weiland in de om omgeving van een tankstation aan de A12 bij het Gelderse Duiven na een korte achtervolging drie mannen uit Utrecht en IJsselstein aangehouden. 'De mannen worden verdacht van de voorbereiding van een plofkraak', zo laat de politie zaterdag weten.

Verdachte huurauto

Omstreeks 20.00 zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid bij het tankstation aan de A12 bij Duiven een auto staan die na een check in het politiesysteem een huurauto bleek te zijn die al eens eerder onder verdachte omstandigheden was opgevallen.

Weiland in gevlucht

De agenten besloten hierop de auto en de drie inzittenden te controleren. Het waren twee inwoners uit Utrecht van 18 en 21 jaar en een 22-jarige inwoner uit IJsselstein. Tijdens de controle troffen de agenten op de achterbank van de auto diverse vuilniszakken aan. In een van de zakken zat een gasfles met gasslangen. Toen de inzittenden zagen dat de gasfles ontdekt was, zetten ze het op een lopen. Ze vluchtten de omliggende weilanden in.

Politiehelikopter

Na een korte achtervolging konden de mannen met behulp van versterking van eenheden van de Landelijke Eenheid en de Eenheid Oost-Nederland in de weilanden worden aangehouden. Eén van hen is in door een politiehond in een sloot aangetroffen. Ook de politieheli is nog ter ondersteuning ter plaatse geweest. In de auto zijn later nog meer spullen aangetroffen die erop duiden dat de mannen voorbereidingen troffen tot het plegen van een plofkraak. De auto is in beslag genomen en de politie doet verder onderzoek.