Felle hagelbui verrast automobilist, auto over de kop

Over de kop geslagen

Vlak voor de afslag Kiel-Windeweer gleed de wagen van de weg waarna deze op de kop in de berm terecht kwam. Een inzittende werd door ambulancemedewerkers onderzocht. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend. Tijdens de berging van de beschadigde auto was een rijstrook afgezet. Het verkeer ondervond nagenoeg geen hinder van het ongeval.