Fietser (56) overleden na aanrijding met bromfietser (24)

Op zaterdag 13 april 2019 om 20.09 uur kwam er een melding binnen bij het operationeel centrum van een aanrijding op het Postelse Hoefpad waarbij iemand gewond was geraakt. Hulpdiensten spoedden zich naar de locatie. De agenten, die als eerste ter plaatse waren, troffen daar een zwaargewonde man aan en enkele mensen die eerste hulp verleenden. In overleg met de centralist van de meldkamer ambulancedienst startten ze reanimatie. In de tussentijd arriveerde een ambulance en was een traumahelikopter onderweg. Maar alle hulp mocht niet baten en het slachtoffer, een 56 jarige man uit Tilburg, is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Aanrijding

Uit het eerste onderzoek bleek dat de man met zijn vrouw over het fietspad reed. Vanuit tegenovergesteld richting kwam een bromfiets. Door nog onbekende oorzaak kwamen de bromfietser en het slachtoffer in aanrijding met elkaar. De bromfietser raakte hierbij lichtgewond. Na onderzoek in het ziekenhuis is de bestuurder van de bromfiets, een 24-jarige inwoner van Tilburg, aangehouden. Het pad is voor langere tijd afgesloten geweest en afgezet met hekken in verband met het onderzoek.