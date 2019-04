Schietpartij nabij scholencomplex Hoensbroek

In het Limburgse Hoensbroek heeft zich maandag aan het begin van de middag een schietincident voorgedaan op de Polderstraat. 'Wij stellen een onderzoek in naar een schietincident dat rond 12.15 uur plaatsvond', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Lichtgewonde

'Er raakte een persoon licht gewond, echter niet door een schotwond. Er is wel geschoten en de politie is op zoek naar de verdachte. Het gaat om een jongeman van 16 jaar met een lichtgetint uiterlijk en in het zwart gekleed', aldus de politie.

Nabij scholencomplex

Het incident speelde zich af buiten het terrein van de nabijgelegen scholen. De betrokkenen van het incident hebben geen link met de scholen. De politie doet sporenonderzoek en komt graag in contact met mensen die informatie hebben die leidt naar de verdachte.