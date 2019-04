Politie: geen nieuwe feiten in zaak verdwijning Willeke Dost

De afgelopen maanden heeft het coldcaseteam van de politie in Noord-Nederland veel aandacht gehad voor de zaak van de vermiste Willeke Dost uit Koekange. Vanuit een burgerinitiatief is meerdere keren contact geweest met politie, gemeente en Openbaar Ministerie. De politie komt echter tot de conclusie dat tijdens dit recente onderzoek er geen nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, zo heeft de politie maandagmiddag laten weten.

Getuigenverklaring

Onlangs is opnieuw gesproken met een specifieke getuige die, volgens de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief, nieuwe informatie zou hebben over de locatie waar Willeke Dost begraven zou zijn. De politie kende deze getuige al, omdat er in 2017 al met deze getuige is gesproken. Desondanks hebben rechercheurs opnieuw contact gehad met deze getuige. De recente verklaring die de getuige heeft gegeven komt overeen met de verklaring die eerder is afgegeven en biedt geen nieuwe inzichten. Dat betekent dat politie en OM bij het standpunt blijven om niet te gaan graven in Koekange.

Eerder onderzoek

De afgelopen maanden hebben er verschillende initiatieven plaatsgevonden in het onderzoek naar de vermiste Willeke Dost uit Koekange. Zo is opnieuw met getuigen en specialisten gesproken en zijn andere aangedragen aanwijzingen tegen het licht gehouden. Alle uitkomsten zijn nogmaals beoordeeld. Deze inspanningen hebben tot nu toe helaas niet geleid tot nieuwe feiten en inzichten in de verdwijning van Willeke Dost.

Burgerparticipatie

Om duidelijkheid te krijgen in vermissingen als die van Willeke Dost is het verkrijgen van concrete tips essentieel. De politie hecht dan ook veel waarde aan de inzet van burgers om duidelijkheid te krijgen in opsporingsonderzoeken en staat altijd open voor informatie die mogelijk leidt tot nieuwe inzichten. De inzet van de afgelopen periode heeft echter niet geleid tot nieuwe feiten wat betekent dat politie en OM bij het standpunt blijven om niet te gaan graven in Koekange. Daarbij benadrukt de politie dat het niet is toegestaan om zonder toestemming te graven op privéterreinen.

Contact

Het coldcaseteam benadrukt dat het, net als familie en omwonenden, antwoorden wil krijgen op de vraag wat er in 1992 met Willeke Dost is gebeurd. Heeft u informatie dat nog niet eerder met de politie is gedeeld, neem dan contact op via 0900-8844.