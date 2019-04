Politieonderzoek: dodelijke explosie leeg treinstel Nijmegen geen misdrijf

Het onderzoek naar de explosie van zondagochtend in het treinstel in Nijmegen is afgerond. 'Er is geen reden om te veronderstellen dat iemand anders bij de explosie is betrokken dan het dodelijke slachtoffer', zo heeft de politie maandag laten weten.