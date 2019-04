Vrouw steekt vriend met mes in arm in Tilburg

Maandag is een 34-jarige Tilburgse in de ochtend in een woning op de Kruidenlaan aangehouden omdat zij haar 37-jarige vriend met een mes gestoken zou hebben. 'Het gaat om een adres waar regelmatig politiebemoeienis nodig is', zo laat de politie maandag weten.

Ruit voordeur ingeslagen

De politie kreeg om 08.10 uur een melding dat in een woning in de Kruidenlaan een man tijdens een ruzie door zijn vriendin met een mes gestoken zou zijn. Ter plaatse zagen de agenten dat de ruit van de voordeur ingeslagen was. De dienders zagen dat het slachtoffer naar buiten kwam. Hij had een theedoek om zijn linkerarm waarmee hij een (steek)wond bedekte. Hij deed aangifte tegen zijn vriendin.

Ziekenhuis

Hij is eerst naar het ziekenhuis gegaan om de verwonding te laten hechten. De verdachte, die ook naar buiten kwam, werd door de politie aangehouden. Het vermoedelijk gebruikte mes is in beslag genomen. In de woonkamer werden op de grond en tegen een deur diverse bloedspetters aangetroffen.