Auto gestolen onder bedreiging vuurwapen

Een 60-jarige man uit de gemeente Tholen is maandagavond in Rilland het slachtoffer geworden van een gewelddadige diefstal waarbij zijn auto en persoonlijke spullen zijn weggenomen.

Het incident gebeurde tussen 21.00 en 21.30 uur in de buurt van een parkeerplaats aan de Brabantse kant van het Schelde-Rijnkanaal, vlakbij de Kreekraksluizen. Het slachtoffer werd door vier mannen gedwongen om zijn autosleutel af te geven, waarna het viertal er met zijn auto vandoor ging. Eén van de mannen bedreigde het slachtoffer met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp.

Het slachtoffer is geholpen door twee vissers die aan het kanaal zaten. Zij hebben ook de politie gebeld. Agenten kwamen meteen ter plaatse. Door hen is nog uitgekeken naar het gestolen voertuig, maar dat is niet meer aangetroffen.

Ford Transit Connect

De politie is op zoek naar de gestolen auto, mogelijk kunt u daarbij helpen. Het gaat om een witte Ford Transit Connect voorzien van kenteken 5-VVV-86. Dit betreft een soortgelijke auto als die op de foto in dit bericht. De auto is voorzien van zwarte velgen. Wanneer u de auto ziet, bel dan meteen de politie en geef de locatie van het voertuig door.

Renault Captur, gebroken wit

Er is een onderzoek naar deze diefstal gestart. Het slachtoffer heeft een signalement van de vier daders gegeven. Het gaat om blanke jongemannen in de leeftijd tussen 20 en 25 jaar. Ze reden weg een gebroken wit gekleurde personenauto van het merk Renault Captur.