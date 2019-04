Kwart miljoen na aanval hond

Het incident gebeurde al in 2014, maar door het langdurig herstel en de complexe medische situatie van het slachtoffer duurde het enkele jaren voor er een zinnig medisch advies over zijn toekomstverwachtingen kon worden uitgebracht. Het kostte jurist Menno van Gaalen van letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam meer dan duizend mails, gesprekken, brieven, onderzoeksverslagen, doktersattesten en andere documenten voor er over een slotbetaling kon worden gesproken. De verzekeraar van de eigenaar van de loslopende hond keerde uiteindelijk deze maand een kwart miljoen euro uit. De rest had het slachtoffer al in voorschotten ontvangen.

De man werd in december 2014 tijdens het uitlaten van zijn hond van achteren besprongen door een andere, loslopende hond. Hierbij kwam hij zeer ongelukkig ten val. Daardoor ontstond schade aan de schouderkop en het kraakbeen en scheurde een pees. Het slachtoffer heeft diverse operaties moeten ondergaan en vele maanden moeten revalideren, maar bleef desondanks volledig arbeidsongeschikt.

Het aan hem uitgekeerde bedrag van 285.000 euro is dan ook grotendeels schadevergoeding voor gemiste inkomsten en pensioenschade. Een bedrag van 30.000 euro is bestempeld als smartengeld voor de jaren van doorstane pijn en ellende.