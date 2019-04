Mogelijk verkrachter 18-jarig meisje Asten gearresteerd

Dinsdagmiddag heeft de recherche rond 14.00 uur een verdachte gearresteerd in het onderzoek naar de verkrachting van een 18-jarige meisje in de nacht van zondag op maandag in Asten-Heusden. 'Het gaat om een 28-jarige man uit die plaats', zo meldt de politie dinsdag.

Politiehond

Het meisje werd maandagochtend in het buitengebied op de Voorste Heusden van haar fiets geduwd en in de bosjes verkracht. De dader was met de fiets, maar ging er te voet vandoor in de richting van de Kasteellaan. Het meisje bleef geschrokken achter.

Sporenonderzoek

De technische recherche deed maandag uitgebreid onderzoek op de Voorste Heusden en stelde meerdere sporen veilig, waaronder de fiets van de dader. Ook werd met een speurhond gezocht naar sporen. Het meisje werd opgevangen door specialisten van de zedenpolitie, die met haar in gesprek gingen.

Oproep

Intussen werd een oproep van het rechercheteam duizenden keren gedeeld op social media. Ook een foto van de fiets van de dader werd door de politie naar buiten gebracht en dat leidde tot meerdere tips over een mogelijke verdachte. De man paste helemaal in het signalement van de dader. Ook een speurhond deed goed werk. Die vond namelijk een spoor dat leidde richting het adres van de verdachte, die in Asten-Heusden woont.

Verder onderzoek

Het slachtoffer en haar familie zijn direct na de arrestatie op de hoogte gebracht. De recherche is blij met de snelle aanhouding, die vooral te danken is aan goed speurwerk en relevante tips: 'Mede daarvoor konden wij deze man zo snel aanhouden. Hij zit nu vast op het bureau, waar hij wordt verhoord', zo laat de recherche weten.