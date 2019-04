5 tips voor het goedkoper versturen van pakketten

Net wanneer je denkt dat het versturen van fysieke post in Nederland niet meer zo van belang is als eerder zien we een opvallende groei in het verzenden van pakketten met de post.

Online shoppen

Autoriteit Consument & Markt deed onderzoek naar deze opvallende groei en concludeerde dat voornamelijk bedrijven en webshops (zakelijke) pakketten verzenden aan hun klanten. Dit komt grotendeels door het feit dat de Nederlandse consument steeds meer en vaker online aankopen doet; Nederlanders zijn maandelijks ruim 60 uur online waarvan ze een groot deel besteden aan online shoppen. Voor ondernemers en webshopeigenaren hét moment om te checken hoe ze geld kunnen besparen op het versturen van pakketten. Daarom lees je in dit artikel enkele tips over het goedkoper versturen hiervan.

Onderhandelen met verzenddienst

Wanneer je webshop een beetje volume heeft is het al aan te raden om je pakketten via een vaste verzenddienst te versturen. Dat scheelt je namelijk heel veel tijd en uiteindelijk geld. Een goedkoop pakket versturen kan ook absoluut wanneer je eenmaal bij de bij jou passende verzenddienst zit. Vraag voordat je kiest bij meerdere aanbieders de tarieven op en ga in onderhandeling. Hoe je dat doet? Heel simpel: vraag duidelijk wat je waarvoor kunt krijgen en wees er eerlijk in dat je meerdere aanbieders met elkaar aan het vergelijken bent. Omdat zo’n aanbieder jou over het algemeen als klant wil binnenhalen, kan het geen kwaad om te vragen wat zij anders of beter aanbieden dan een andere aanbieder met een goedkoper tarief. Grote kans dat je uit zo’n onderhandeling een goede deal kunt halen.

Samenwerken met bedrijven voor lagere kosten

Een andere slimme en gemakkelijke manier om geld te besparen op het versturen van pakketten vanuit je webshop of bedrijf is door een samenwerking aan te gaan met andere webshops of bedrijven. Laat bijvoorbeeld een ander (groot) bedrijf jouw verzendkosten overnemen in ruil voor een flyer of visitekaartje in het pakket dat gestuurd wordt. Op die manier wordt er op een doelgerichte en eenvoudige manier reclame gemaakt en is er sprake van een win-winsituatie voor beide bedrijven. Deze manier wordt veel toegepast bij kleinere bedrijven die op deze handige manier sneller aan naamsbekendheid komen zonder daar al te veel voor te hoeven betalen. Het werkt dus twee kanten op wanneer het om geld besparen gaat.

Groot inkopen van benodigdheden

Wanneer je wekelijks of zelfs dagelijks pakketjes moet versturen, is het aan te raden om de producten die je hierbij nodig hebt groot in te kopen. Wist je namelijk dat je bij het inkopen van grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal regelmatig hoge korting krijgt? Nadat je een tijdje je webshop aan het runnen bent weet je meer over welke verpakkingen je het meest gebruikt. Schaf dergelijke verpakkingen eens per jaar of half jaar aan in plaats van maandelijks en je bespaart al een heleboel geld op dit vlak. Ook kun je kijken of er andere bedrijven zijn waarmee je samen kunt bestellen om op die manier beiden van korting te profiteren. Het is wel zo prettig om in ieder geval op zo’n gemakkelijk onderdeel van het bestelproces te kunnen besparen.

Verzenden naar een verzamelpunt

Waar veel ondernemers niet aan denken is dat wanneer je pakketjes per adres aflevert je vaak meer moet betalen bij een verzenddienst dan wanneer je dit op één plek laat afleveren. Het is niet voor niets zo dat er punten bestaan waar pakketten in één batch worden afgeleverd, waarna de consument daar het pakketje kan komen ophalen. Wat ook nog eens voordelig is voor de klant is dat hij of zij de bestelling kan ophalen wanneer hij of zij dat wil. Je zit dus niet vast aan een bepaald tijdvak dat je thuis moet zijn om de bestelling te kunnen ontvangen. Dit is vooral ideaal voor mensen die doordeweeks de hele dag werken. Voor jou als ondernemer is het een stuk goedkoper om op deze manier te werken. Dat betekent wederom een win-winsituatie.

Denk aan de pakketgrootte

Last but least: bespaar geld met het letten op de pakketgrootte van je pakket. Misschien heb je het zelf al eens ervaren: je bestelde online een klein product die in een ontzettend grote doos werd afgeleverd. Dat is niet alleen zonde van het materiaal, maar ook nog eens voor de extra kosten die je als verzender kwijt bent aan het versturen van zo’n groot pakket. Vandaag de dag bestaan er handige brievenbuspakketjes die door alle brievenbussen passen én die een stuk goedkoper zijn om te verzenden. Voor dit soort pakketjes kun je je klant alsnog een Track & Trace code aanbieden waardoor zowel jij als de klant zeker weet waar het pakket is en wanneer het is afgeleverd. Pak het dus slim aan en pak het product op een zo klein en licht mogelijke manier in om goedkoper pakketten te kunnen versturen.