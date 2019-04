Tankwagen met 30.000 liter mest gekanteld op N33

Op de N33 in de richting van Gieten naar Veendam is donderdagochtend een tankwagen met 30.000 liter mest gekanteld. De vrachtwagen blokkeert de hele weg.

Chauffeur gewond

Het ongeval gebeurde tussen de afslagen Gieterveen en Wildervank. De chauffeur raakte gewond maar kon zelf naar de ambulance lopen. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis.

Dagtaak

Het verkeer dat nog op de N33 richting Veendam vaststaat wordt door een opening in de vangrail over een grasveldje weggeleid. De overlast gaat waarschijnlijk de hele dag duren. De 30.000 liter mest moet er eerst uitgepompt worden, en daarna wordt de vrachtwagen weer overeind gezet.

Vangrail herstellen

De vangrail moet over een lengte van honderd meter worden vervangen ook moet de berm worden afgegraven omdat deze is vervuild met diesel. Of het asfalt ook moet worden vervangen was nog niet bekend. De N33 richting Veendam is vanaf verkeersplein Gieten afgesloten vanaf daar word het verkeer omgeleid.