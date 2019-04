Smog verwacht door Paasvuren

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht vanaf zaterdag 20 april 2019 in heel Nederland smog door fijnstof. Naar verwachting is de luchtkwaliteit hier “onvoldoende” tot “slecht”. Dit komt door de vele vreugdevuren die tijdens Pasen in Duitsland en in het oosten van Nederland worden ontstoken en het rustige voorjaarsweer met oostelijke stroming.

De mogelijke overlast (bijvoorbeeld rook, stof en geur) en het gebied dat hinder ondervindt, is afhankelijk van de windrichting, windsnelheid en het besluit van lokale overheden om het paasvuur door te laten gaan.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD chronic obstructive pulmonary disease en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.