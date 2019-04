Geen oplossingen van staatssecretaris Harbers voor een veilige werkomgeving in asielzoekerscentra

In het debat vandaag in de Tweede Kamer domineerden vooral onderwerpen als de asielzoekersprocedure, terugkeerbeleid, de EBTL-locaties (de ‘aso-azc’s’) en overlast voor omwonenden van enkele centra.

Debbie van Leiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Heel erg belangrijk natuurlijk, maar in het verhaal van de staatssecretaris missen wij geheel de maatregelen voor de bescherming van medewerkers. Onbegrijpelijk, op álle locaties van het COA, dus niet alleen de EBTL-locaties, is geweld aan de orde van de dag. Politiek ingrijpen is nodig.’

‘Wij worden genegeerd in het debat’

Een groep van ca 30 COA-medewerkers volgden vandaag het debat over de overlastgevende asielzoekers vanaf de publieke tribune. Een van de welzijnswerkers: ‘Ik ben met stomheid geslagen. De veiligheid van medewerkers wordt totaal genegeerd in het hele debat. Zelfs toen er vragen over werden gesteld door Tweede Kamerleden. Hij regelt niets voor onze veiligheid, terwijl wij dagelijks ons leven in de waagschaal stellen. Moet er een medewerker overlijden voordat hier eindelijk aandacht voor komt?’

Van Leiden: ‘Als eindverantwoordelijke staatssecretaris kun je je afvragen of Mark Harbers voldoende betrokken is geweest bij de situatie op de COA-locaties. Wij zien namelijk in het maatregelenpakket van de staatssecretaris hier helemaal niets van terug. Kennelijk is de ernst van de situatie niet bij hem doorgekomen of voldoende doorgedrongen. Het zou verstandig zijn dat hij komt praten met de medewerkers uit het veld, en niet alleen met de COA-directie of locatiemanagers.’

Eisen voor veiligheid COA-medewerkers

De FNV sloeg eind februari groot alarm over de onveilige werksituaties op de COA-locaties. Op een speciaal door de vakbond geopend meldpunt, kwamen in 2 weken ruim 60 meldingen binnen van dagelijkse agressie en geweld tegen medewerkers. Verbale en fysieke agressie, pistolen, messen en andere scherpe voorwerpen, doodsbedreigingen, (seksuele) intimidatie, suïcidepogingen en drugsoverlast zijn volgens de medewerkers aan de orde van de dag.

De FNV legde drie eisen neer bij het COA om de werksituatie direct veiliger te maken. Meer vaste medewerkers op de locaties, meer beveiliging en een onderzoek naar de veiligheid van de gebouwen. Het COA beloofde toen in gesprek te gaan met medewerkers, maar vooralsnog zijn er geen verbeteringen voor COA-medewerkers voelbaar.