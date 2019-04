Kliniek in Den Dolder neemt dit jaar geen cliënten als Michaël P. meer aan

Het is nog onduidelijk wat er daarna gebeurt. In ieder geval zal de kliniek niet op korte termijn sluiten. Dat heeft minister Sander Dekker donderdagavond gezegd in een gesprek met zo'n 200 omwonenden, zo meldt RTV Utrecht donderdag.

Bedreigd door cliënten

De inwoners van Den Dolder voelen zich al langer onveilig, omdat een aantal van hen is bedreigd door cliënten. Daarnaast maken ze zich zorgen, omdat er vorige week vernietigende rapporten naar buiten zijn gekomen over fouten die in de kliniek zijn gemaakt bij de behandeling van Micaël P., de man die in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. Hoewel er naar aanleiding van de zaak Anne Faber allerlei maatregelen zijn genomen, benadrukten de omwonenden donderdagavond dat hun incasseringsvermogen op is. 'Recent ontsnapte delinquenten en mannen die masturberen bij speeltuintjes. Dat wekt geen vertrouwen. Geen ons de vrijheid terug! Het liefst zonder de instellingen.'

Op termijn zal de kliniek wel uit Den Dolder vertrekken. 2025 wordt genoemd als mogelijk vertrekjaar, maar dat is niet zeker. Veel mensen zijn bang dat de alertheid op termijn weer verslapt. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over hun dochters die worden lastiggevallen. Burgemeester Koos Janssen van Zeist benadrukte dat mensen incidenten moeten blijven melden.