Dordtenaar aangehouden voor gebruik drone boven The Passion

Om gevaarlijke situaties te voorkomen zijn er duidelijke regels rond het gebruik van drones. Dat je niet boven een evenement als dit mag vliegen, lijkt vanzelfsprekend. Toch zagen agenten ineens een projectiel vliegen. Zij volgden het apparaat en zagen het landen in de tuin van een woning op korte afstand van het Maartensgat. Daar troffen ze ook de 29-jarige verdachte. Hij is aangehouden. Bij een huiszoeking is onder andere zijn telefoon in beslag genomen. De luchtvaartpolitie neemt het onderzoek op zich.