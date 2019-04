Zonnepanelen zijn nauwelijks recycelbaar

Zonnepanelen leveren groene energie en bespaart bedrijven en particulieren geld op de stroomrekening, maar er is ook een keerzijde. Deskundigen zeggen tegenover BNR dat zonnepanelen niet winstgevend te recyclen zijn en er dus een afvalberg dreigt van afgedankte panelen.

Wim Sinke van TNO zegt dat er wel rekening is gehouden met het terugnemen en hergebruik van materialen, maar dat is nog geen recycling. Hij verwacht dat bedrijven niet gaan investeren in betere methodes te ontwikkelen voor het recyclen.