Politie vindt vuurwapen in onderbroek van verdachte

Een controle van een auto vannacht in Heinenoord leidde tot de aanhouding van twee mannen van 18 en 21 jaar uit Amsterdam. 'Bij de 21-jarige verdachte werd in zijn onderbroek een vuurwapen aangetroffen', zo meldt de politie vrijdag.

Controle

De auto werd op de Reedijk in Heinenoord staande gehouden door twee agenten die daar aan het surveilleren waren. Toen de agenten de auto wilden controleren ontstond er een woordenwisseling, waarna de twee inzittenden uit de auto zijn gehaald door de agenten.

Onderbroek

Vervolgens hebben zij de auto doorzocht en vonden ze tien plakken hasj. Tijdens de fouillering van de 21-jarige verdachte vonden de agenten in zijn onderbroek een vuurwapen. Het wapen is in beslag genomen. De verdachten zijn aangehouden zitten vast.