Rotterdamse carjacker aangehouden na waarschuwingsschot

Donderdagnacht rond 02.15 uur werd onder bedreiging van een vuurwapen een auto gestolen van twee slachtoffers op de Veemarktstraat in Rotterdam. Vanmorgen rond 06.30 uur zagen agenten de auto met de verdachte in Hoogvliet. Na een waarschuwingsschot kon de 44-jarige Rotterdammer daar worden aangehouden op de Alsemstraat.

In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.15 uur bedreigde stapte een man in de auto bij twee slachtoffers die op de Veemarktstraat in Rotterdam stonden. Hij bedreigde hen met een vuurwapen en eiste geld en hun spullen. Daarna joeg hij ze uit de auto en ging er mee vandoor in de richting van de Goudse Rijweg. De geschrokken slachtoffers deden hun verhaal bij de politie en de auto werd gelijk in de systemen gezet.

Geen risico

Dat had al snel effect: rond 06.15 uur werd de auto gesignaleerd. Hij reed toen in de richting van Poortugaal. Met meerdere politieauto’s werd de achtervolging ingezet. De bestuurder gaf zich niet direct gewonnen, maar nadat hij twee lekke banden had gereden, moest hij de auto wel stilzetten. Toen de agenten hem benaderden, werkte hij nog niet gelijk mee. Met de gewapende carjacking in het achterhoofd, nam de politie geen risico en vuurde een waarschuwingsschot. Toen gaf de bestuurder zijn verzet op en kon hij worden gearresteerd.

In de auto werd naderhand een nepvuurwapen aangetroffen.