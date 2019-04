Twee gewonden bij aanrijding op Afsluitdijk

In de richting van Fryslân is door nog onbekende oorzaak een vrachtwagen achter op de personenwagen gebost. Beide slachtoffers kwamen bekneld te zitten in het voertuig en moesten door de brandweer uit hun benarde positie worden bevrijd.

Beide mannen zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Om de slachtoffer op de plaats van het ongeval bij te staan, werd ook het personeel van een traumahelikopter ingezet.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.