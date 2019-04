Auto volledig uitgebrand in Coevorden

Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig uitgebrand aan de Elemastraat in Coevorden.

De toedracht van de brand is nog niet bekend. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon zij niet voorkomen dat de auto in vlammen opging. De politie heeft de zaak in onderzoek.