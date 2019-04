Man onder invloed GHB veroorzaakt commotie

Een getuige belde de politie toen hij de man in de buurt van het NAC-stadion tegenkwam en zag dat hij ongecontroleerde bewegingen achter het stuur maakte en verschillende keren door rood reed. Ook kwam hij bijna in botsing met verschillende auto´s en zou hij bijna een kind hebben aangereden. De melder besloot achter de man aan te blijven rijden. Op de Tramsingel verloor de verdachte het bewust zijn. Meerdere agenten kwamen ter plaatse en de politiehelikopter, die toevallig in de buurt was, verleende assistentie door boven de plaats van het incident te vliegen. Ook werd er en ambulance opgeroepen omdat het vermoeden bestond dat de man onder invloed van GHB was.

Verzet en belediging

Toen agenten de man wilden aanhouden verzette de man zich flink. Hij schold de dienders uit en probeerde hen te bespugen. Daardoor waren er meerdere agenten nodig om hem aan te houden. De man is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, ook daarbij vond hij het ook nog nodig om de dienders en het ambulancepersoneel de huid vol te schelden. Na controle in het ziekenhuis is de man ingesloten in een politiecel. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Er is bloed bij hem afgenomen om te onderzoek of hij onder invloed was.